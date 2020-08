Homem-Aranha será encaminhado para a Delegacia Seccional Sul, em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um dos, conhecido por- o primeiro nome tem inicial M. -, que, com um sobrinho, roubou a casa da juíza Mariza Fabiane Rodrigues, no Bairro Santo Antônio, em 27 de junho, foi preso no fim da manhã desta terça-feira (25).A prisão aconteceu no Beco São Paulo, no Morro do Papagaio. O sobrinho tinha sido preso em flagrante no dia do roubo.juízavítima do crime, chegou a atuar noO 'tinha contra si um mandado de prisão, por diversos roubos cometidos na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ele é especialista em, o que lhe valeu o apelido.No assalto à casa da juíza, M. e o sobrinho invadiram a casa na parte da tarde, rendendo a empregada, a quem ameaçaram de morte caso gritasse ou esboçasse qualquer reação, levando joias e relógios. Fugiram em seguida, mas o sobrinho acabou preso.Desde então, começou a, que desapareceu do Morro do Papagaio. A polícia tinha seu endereço e estava vigiando a casa, no entanto, ele não apareceu mais na comunidade, segundo o sargento Ivair, que comandou a operação de prisão.O sargento conta que estava participando de uma operação para a captura de drogas, quando recebeu a informação de que o 'estava de volta. "Ficamos sabendo que ele estava no Beco São Paulo. Em questão de minutos, chegamos ao local e lá estava ele, conversando com duas pessoas. Demos voz de prisão e ele não reagiu. Nem tentou fugir. O local estava cercado. Montamos uma operação, com duas viaturas, em questão de segundos."Na revista feita no ladrão, não foram encontradas nem arma nem drogas. O preso será encaminhado para a Delegacia Seccional Sul. Participaram da operação os policiais do Gepar 4, sargento Ivair, cabo Christian, cabo Ernesto, cabo Humberto, sargento Silqueira, cabo Marcos Paulo e soldado Aldri.