Presos de Ipaba trabalham em horta e na 'Fábrica da Alegria', produzindo brinquedos

Parte da produção da horta também já foi doada para a Escola Municipal Padre João Geraldo Rodrigues, a Escola Estadual Gerson Gomes de Almeida, a Casa Acolher e a Associação de Apoio ao Adolescente, à Criança e ao Idoso, dentre outras instituições.

Brinquedos

Antes do isolamento social e com a creche Mãe Jovelina em atividade, policiais penais entregaram brinquedos às crianças (foto: Divulgação/Creche Mãe Jovelina/Arquivo)

A marcenaria do presídio, criada em 2018, recebeu um nome que contrasta com a realidade da unidade penal:. Embora haja esse contraste com a realidade de quem cumpre uma pena em regime fechado, o nome é coerente com a missão da fábrica, que já presenteou quase mil crianças com brinquedos de madeira: peças de dominó, cachorros, tamboretes, relógio pedagógico, tangram — quebra-cabeça chinês —, cavalinhos e blocos de encaixe. As crianças brincam com esses brinquedos nas creches e agora, nesse período de isolamento, por causa pandemia do novo coronavírus, em casa.