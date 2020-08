Unidades de saúde de Ipatinga sofrem ataques de bandidos

Os ladrões arrombaram a grade da janela dos fundos desse prédio, onde funciona o SAM e roubaram aparelhos eletrônicos (foto: Imprensa/VA/Divulgação)

Duas unidades de saúde, do Bairro Iguaçu, em Ipatinga, foram alvo de ataques de bandidos na madrugada desta segunda-feira. O primeiro local atacado foi a unidade do Serviço de Autorização Médica (SAM), localizada na Rua Ocara, 20. Essa unidade atende pacientes que procuram serviços de média e alta complexidade, ambulatoriais e hospitalares, via Sistema Único de Saúde (SUS).

A Polícia Militar e um perito da Polícia Civil estiveram no local para as primeiras providências visando identificar os responsáveis. Funcionários do SAM relataram que a grade de proteção de uma das janelas do fundo do imóvel foi arrombada.





Os bandidos entraram em várias salas e arrombaram armários. Eles vasculharam o setor de arquivos oncológicos, de oftalmologia, nefrologia, reabilitação, órtese e prótese e exames de alta complexidade. Também reviraram pastas contendo dados dos pacientes.





Dentro do SAM, os bandidos reviraram armários e mexeram nas pastas onde estavam arquivados prontuários médicos (foto: Imprensa/VA/Divulgação)

Segundo o boletim de ocorrência elaborado pela PM, foi furtado um televisor de LED 43 polegadas, que ficava na recepção, além de um ventilador pequeno e uma misteria. Na fuga, foram deixadas para trás, num corredor do lado externo do imóvel, três sacolas de açúcar retiradas da despensa.





No mesmo bairro, cerca de 400 metros de distância da SAM, os bandidos entraram na Unidade Básica de Saúde (UBS). Eles entraram nas salas e levaram um computador e um monitor, além de revirar insumos hospitalares que estavam em um armário. A Polícia Militar também passou pelo local e registrou o boletim de ocorrência. Nenhum suspeito foi preso.