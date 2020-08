Polícia Federal estoura laboratório de produção de drogas no Leste de Minas

A droga apreendida foi levada para sede da Polícia Federal em Governador Valadares. (foto: Divulgação FICCO)









A ação dos policiais da FICCO resultou na apreensão de cerca de 56 quilos de pasta-base de cocaína, 500 gramas de crack, 130 quilos de produtos destinados ao refino da droga, além de inúmeros insumos e utensílios destinados ao preparo da droga. Junto com o material apreendido, a polícia também encontrou cerca de R$ 2 mil. De acordo com a Polícia Federal, os materiais apreendidos foram avaliados em quase R$ 2 milhões.





Um dos presos foi abordado com parte da droga, que estava camuflada na tampa traseira do veículo. A droga seria levada para cidades do Espírito Santo. A FICCO ainda representou por dois mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juiz de plantão de Mantena, que foram cumpridos em Governador Valadares no domingo, e na zona rural de Mathias Lobato, onde foi desmantelado um laboratório destinado à produção de drogas ilícitas.





Os presos foram autuados em flagrante na Delegacia Regional da Polícia Federal em Governador Valadares e posteriormente encaminhados para o Sistema Prisional de Minas Gerais, onde permanecerão à disposição da Justiça. A condução dos suspeitos presos seguiu todos os protocolos de cuidados do Ministério da Saúde em face da pandemia do novo coronavírus.





A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), coordenada pelae integrada pelas Polícias Civil, Militar, Penal e Rodoviária Federal, apreendeu uma grande quantidade de drogas, insumos, utensílios e produtos para refino da droga, além de uma caminhonete e dinheiro em espécie. Toda aestava em poder três pessoas.