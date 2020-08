Prefeitura de Ipatinga vai multar em R$ 60 mil pessoas que furtaram plantas em áreas públicas

Avenida Itália (foto: Redes Sociais )

Denúncias feitas por moradores denas redes sociais sobre o furto de placas de grama e mudas de plantas nas avenidas das Nações e Itália, no Bairro Cariru, tiveram um desfecho curioso. A prefeitura divulgou neste sábado a autuação dos responsáveis por doisa mudas e placas de grama em áreas públicas do município. As pessoas autuadas vão responder a um processo administrativo e, se forem consideradas culpadas, pagarãode R$ 60 mil.

Ao todo, de acordo com o Departamento de Meio Ambiente, foram furtadas aproximadamente 300 mudas e quatro metros de grama, retiradas da rotatória recém-construída entre as avenidas das Nações e Itália. Além de gerar uma punição administrativa de mais de R$ 60 mil, o delito poderá resultar em sanções penais e cíveis.

“O município, por meio de denúncias e registros feitos pelos próprios moradores da região, identificou as pessoas que furtaram a vegetação e violentaram o paisagismo do equipamento público recentemente entregue à comunidade. As ocorrências aconteceram nos últimos dias 15 e 16 de agosto, sábado e domingo”, disse Agnaldo Bicalho, secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente.

As pessoas identificadas, e que não tiveram nomes divulgados pela prefeitura, foram autuados segundo os termos da legislação ambiental. “Nossas áreas verdes são de preservação permanente e se essas notificações, após o prazo de defesa, se traduzirem em multas, os responsáveis deverão pagar um valor mínimo de R$ 60 mil”, explicou o secretário, lembrando que o ato praticado é considerado uma “infração gravíssima”.

O secretário disse também que a prefeitura elaborou um relatório completo sobre os fatos e encaminhou cópias à secretaria para abertura de inquérito criminal. No relatório, consta o boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar.

“Essas pessoas podem responder criminal, administrativa e civilmente por seus atos. Temos que agradecer à população, que filmou as ações e ajudou na identificação. Lembramos que a rotatória, além de favorecer a fluidez no trânsito, colabora para melhorar o ambiente. Temos ali agora um jardim muito bonito, que só poderá continuar desta forma se cuidado por todos”, disse.