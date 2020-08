Exército Brasileiro faz desinfecção de espaços públicos em Ipatinga

Militares do Exército Brasileiro, vestidos com roupas especiais para fazer a desinfecção na UPA de Ipatinga (foto: Imprensa/PMI)

O militares do Exército Brasileiro, do Batalhão de Defesa Química, Radiológica e Nuclear e da Escola de Instrução Especializada (EsIE), com sede no Rio de Janeiro, realizaram na manhã desta sexta-feira (21) a desinfecção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Canaã,em Ipatinga. Para fazer a limpeza, os militares usaram roupas especiais, e atuaram nas áreas interna e externa da UPA.









O Batalhão que realizou a desinfecção possui experiências bem-sucedidas em grandes eventos, como Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, fazendo o mesmo trabalho. Em Minas Gerais, o Batalhão vem realizando operações de desinfecção em várias cidades. O produto utilizado é o BX24, um microbicida à base de cloro e detergentes, de alto espectro, oriundo da Itália, que serve para eliminar vírus, bactérias e outros microorganismos.





Manutenção permanente



O Tenente Coronel Domingues, que comandou a operação com 79 militares, disse que o trabalho precisa de manutenção permanente, que poderá ser feita pelos servidores dos locais desinfectados. Após realizar a sanitização do espaço, os militares realizaram uma capacitação para os servidores públicos acerca de outras operações do gênero que poderão ser realizadas pelo próprio município, de forma autônoma.





Apesar de Ipatinga ter sido escolhida por ser, na visão do Exército Brasileiro, uma das cidades do país com maior prevalência de casos da doença, a ação de desinfecção acontece num momento em que os números relacionados à COVID-19 na cidade estão controlados. O município encontra-se há mais de três semanas com a sua taxa de transmissibilidade da doença abaixo de 1%, o que inclusive determinou a publicação de um novo decreto com maior flexibilização das atividades comerciais.