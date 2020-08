Visita de Bolsonaro: Ipatinga chega ao trends no Twitter e internautas comemoram

Alto forno 1 da Usiminas, que terá a produção retomada na quarta-feira (16), com presença do presidente Jair Bolsonaro (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Bolsonaro a Ipatinga, marcada para quarta-feira (26), levou a cidade aos Trending Topics do Twitter, como assunto mais comentado em Minas Gerais na manhã de hoje. Bolsonaro estará em Ipatinga junto com o governador Romeu Zema (NOVO) para a solenidade de retomada do funcionamento do alto forno 1 da Usiminas, fechado em abril por causa da pandemia do novo coronavírus. E não foi apenas nos trends do Twitter que Ipatinga subiu. As ações da Usiminas também subiram 1,45% no Ibovespa depois do anúncio de retomada da produção no alto forno 1. A visita do presidente Jair, marcada para quarta-feira (26), levou a cidade aos Trending Topics do Twitter, como assunto mais comentado em Minas Gerais na manhã de hoje. Bolsonaro estará em Ipatinga junto com o governador Romeu Zema (NOVO) para a solenidade dedo funcionamento do alto forno 1 da, fechado em abril por causa da pandemia do. E não foi apenas nos trends do Twitter que Ipatinga subiu. As ações da Usiminas também subiram 1,45% no Ibovespa depois do anúncio de retomada da produção no alto forno 1.

A notícia sobre a vinda de Bolsonaro foi anunciada na noite de quarta-feira na rede social do prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha (Cidadania), em vídeo gravado no aeroporto de Confins. Naná, como é chamado pelos apoiadores, disse que a presença de Bolsonaro e Zema em Ipatinga significa a retomada do crescimento econômico e que o alto forno 1 da Usiminas terá “produção de vento em popa, gerando emprego e renda.”

No twitter, o bolsonaristas alardeam a vinda do presidente, com sugestões gloriosas aos seus apoiadores, como carregar o presidente nos ombros, do aeroporto da Usiminas, em Santana do Paraíso, até Ipatinga, na portaria da Usiminas.

Os opositores do governo Bolsonaro em Ipatinga usam a COVID-19 para atacar o presidente e os seus apoiadores, mostrando imagens de aglomerações em bares e fazendo referências aos números de casos confirmados da doença e número de óbitos.

Ipatinga flexibilizou o comércio por meio de decreto municipal publicado na terça-feira, que determinou a aberturas de bares, restaurantes e lanchonetes. O Comitê Gestor de Crise para a COVID-19, de Ipatinga, justificou a flexibilização afirmando que a queda no índice de contaminação pelo novo coronavírus e na ocupação dos leitos UTI COVID-19.

No Twitter, o que não falta são as contestações em relação aos índices e associação do presidente Bolsonaro à pandemia. Um dos tuítes que engrossam o trends diz que Ipatinga é o lugar que tem tudo a ver com o presidente por causa dos casos de COVID-19. A visita de Bolsonaro e Zema a Ipatinga está marcada para às 11h de quarta-feira. Agrada a uns, desagrada a outros, mas vários tuítes comemoram um fato inédito: esta é a primeira vez de Ipatinga nos Trending Topics.