Autorização para reabertura de shopping em Ipatinga pega lojistas de surpresa

Movimento no Shopping do Vale ainda é pequeno, mas deverá voltar ao normal com a abertura de todas as lojas (foto: Imprensa/Shopping do Vale) Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, que tiveram o funcionamento autorizado desde a quarta-feira (19), ainda não reabriram totalmente para o atendimento ao público. Segundo a administração do shopping, a liberação pegou de surpresa a maioria dos empreendedores, e não houve tempo hábil para que todos reabrissem.



Pouco mais de 60% das lojas entraram em operação, conforme informou a coordenadora de marketing do centro de compras, Priscila Coelho. Na próxima semana, todas as lojas estarão operando de acordo com as medidas sanitárias exigidas para o controle da COVID-19.









O shopping somente poderia reabrir caso Ipatinga aderisse ao programa Minas Consciente –



O shopping estava fechado desde 21 de março e nesse período não foi incluído nas regras de flexibilização do comércio de Ipatinga, que eram determinadas pelo Conselho Gestor de Crise para a COVID-19, que seguia a Deliberação 17 da lei estadual. O shopping somente poderia reabrir caso Ipatinga aderisse ao programa Minas Consciente – projeto de retomada da economia feito pelo governo estadual – e o município fosse incluído na onda amarela. Na dúvida em relação à onda na qual o município seria incluído, porque o Minas Consciente considera a classificação por microrregião, o Comitê preferiu esperar e, com isso, o shopping ficou fechado.





Na terça-feira, a brecha da Deliberação 18 da lei estadual permitiu que a prefeitura editasse novo decreto municipal de flexibilização, considerando os bons índices alcançados no combate à COVID-19. Assim, o shopping, bares, restaurantes e lanchonetes puderam ser reabertos.





Alívio para os lojistas





Logo na entrada, clientes terão a temperatura corporal medida e receberão orientações (foto: Imprensa/Shopping do Vale)



"Estamos muito felizes com o retorno das atividades no Shopping Vale do Aço. A expectativa de retomada econômica é grande, tanto da administração quanto para os lojistas", disse Priscila Coelho, informando que estão sendo observadas "todas as medidas de segurança para garantir a saúde de clientes e consumidores."





Muitos estranharam o fato de algumas lojas ainda estarem fechadas. A administração do Shopping do Vale explicou que em função das medidas de proteção ao emprego definidas pelo Governo Federal, em que é permitida a suspensão e a redução da jornada de trabalho, é necessário comunicar em um intervalo mínimo de 48h aos funcionários que estão sob essa condição para retornarem às atividades.



Nesse período, algumas lojas se ajustando para a reabertura.





O Shopping Vale do Aço irá funcionar com as operações de lojas, quiosques e praça de alimentação das 12h às 21h, de segunda a sexta-feira.



A praça de alimentação irá operar com capacidade reduzida para 50% dos clientes, distância mínima de 2 metros entre as mesas e restringida a ocupação máxima de quatro pessoas por mesa, de acordo com o Decreto Municipal de Nº 9.404.



Ao longo da próxima semana, tudo estará normalizado.





Santana do Paraíso





Em Santana do Paraíso, cidade da região metropolitana do Vale do Aço, onde está o aeroporto da Usiminas, bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres também estão retornando aos poucos.



Esses estabelecimentos poderão funcionar entre 10h e 23h para o consumo interno. Antes ou após esse horário, só será permitido o funcionamento na modalidade delivery ou retirada no balcão.

O distanciamento entre as mesas deverá ser de 2 metros, com a redução do número de cadeiras disponibilizadas aos clientes. Além dessas medidas, os estabelecimentos precisam disponibilizar álcool em gel para o uso dos clientes e permitir somente a entrada de quem estiver usando máscara, admitida sua retirada para o consumo de alimentos no local.





Conforme a decisão, os responsáveis pelos estabelecimentos deverão assinar o Termo de Responsabilidade e afixar num local visível, além de entregar uma via assinada no Departamento de Tributação e Arrecadação.