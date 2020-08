Foragido da Justiça é preso suspeito de série de furtos no centro de Santa Luzia

150ª Companhia da Polícia Militar, em Santa Luzia (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







Um homem de 37 anos foi preso suspeito de envolvimento de vários furtos no centro de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Foragido da Justiça, ele foi preso com drogas na madrugada desta terça-feira. Segundo a Polícia Militar (PM), até uma sanduicheira de origem duvidosa foi apreendida na casa dele.









Durante o rastreamento, os policiais foram informados que o primeiro suspeito poderia ser encontrado em um imóvel na Rua Álvaro Teixeira da Costa. Eles foram ao local hoje e foram atendidos por um outro homem, que permitiu a entrada. O suspeito também estava no imóvel. Ao revistá-lo, eles apreenderam duas pedras de crack e um pino de cocaína. O levantamento no prontuário do suspeito também revelou que ele tinha um mandado de prisão em aberto. Uma bucha de maconha foi recolhida do lado de fora da casa. Também foi apreendida uma sanduicheira que o suspeito disse ser dele, mas cuja procedência era duvidosa.





Ainda de acordo com a polícia, a foto desse homem foi mostrada a uma vítima e a uma testemunha de furto e eles reconheceram o suspeito, que usava uma blusa de frio vermelha. A peça também foi apreendida para ser apresentada à delegacia.





A PM também informou que os militares mostraram ao suspeito imagens das câmeras de segurança que flagraram o furto a um restaurante. Ele teria dito que a pessoa que aparece no vídeo é o comparsa dele, mas que ele também participou desse crime e de alguns outros furtos. O outro homem não foi encontrado.