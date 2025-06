Advogado de Heleno pede para adiar audiência e Moraes ironiza

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), surpreendeu ao responder um pedido do advogado de defesa do general Augusto Heleno, Matheus Mayer, para atrasar o início da sessão desta terça-feira (10/6) em 1h.

Nessa segunda-feira (9/6), antes de encerrar a primeira sessão de interrogatórios da ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados, o advogado, que defende o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), disse que precisava de mais tempo para poder jantar.

"São quase 20h da noite [sic]. A audiência amanhã (nesta terça) se inicia as 9h. Considerando que nós temos que chegar meia hora antes, nós só viemos em um carro, ainda preciso levar o general para casa, preciso ir para minha casa. Eu, minimimamente quero jantar, excelência. Porque eu só tomei café da manhã quase", disse o advogado de general Heleno, que deu risadas diante do pedido do próprio advogado. "Imagine eu", rebateu Moraes.

"Eu imagino excelência, por isso que eu estou falando. Eu ia pedir a gentileza, por favor, se tem como colocar um pouco mais tarde amanhã, de modo a se tornar viável amanhã...", completou o advogado antes de ouvir a resposta inusitada de Moraes: "9h02", ironizou o ministro. "Não é possível umas 10h?", insistiu o advogado.

"Doutor, vamos ver se nós terminamos amanhã, daí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch, quinta-feira um jantar, que é dia dos namorados. Sexta-feira, que é dia de Santo Antônio, o senhor comemora também numa quermesse. Se a gente começa atrasar, a gente não acaba doutor", disse o ministro do STF.

"O general Heleno vai pedir para o senhor dar uma acelerada no carro. Só não vai ser multado, hein, doutor. 9h está bom, na quarta é às 8h", completou Moraes.

O STF iniciou ontem os interrogatórios dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado em 2022.