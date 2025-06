Ao vivo: acompanhe interrogatório de Bolsonaro no STF

Começa nesta segunda-feira (9/6) a fase de interrogatórios da ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados. Os depoimentos serão conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).

As sessões acontecem presencialmente na Primeira Turma do STF, com exceção de Walter Braga Netto, que participa por videoconferência. A primeira audiência está prevista para 14h, com transmissão ao vivo.

Quem será ouvido?

O primeiro a prestar depoimento será o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que firmou acordo de delação premiada. Como colaborador, ele é ouvido antes dos demais réus. Na sequência, a ordem seguirá critérios alfabéticos, tendo início pelo deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ).