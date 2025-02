Bolsonaro ficou milionário e eu perdi tudo, diz Mauro Cid em delação

O tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid, disse em depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o correligionário e todos teriam “se dado bem” e ficado “milionários”, enquanto ele "perdia tudo". As declarações de Cid aconteceram em depoimento em 22 de março de 2024, mas vieram à tona após o ministro Alexandre de Moraes derrubar o sigilo das delações nesta quarta-feira (19/2).

Depois de firmar acordo com a Polícia Federal, Cid forneceu informações sobre uma suposta trama golpista para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2023. Na ocasião, ele pediu benefícios, como, por exemplo, a redução de pena diante de eventual condenação. Cid, porém, frisou não ter participado da tentativa de golpe.

"Eu não participei de nenhum planejamento detalhado, de nenhuma ação. Meu mundo era o mundo do presidente, eu não estou mentindo, não estou omitindo [...]. O meu mundo era o presidente, o meu mundo de ação era o presidente, eu estou falando a verdade aqui", afirmou.

Denúncia da PGR

A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou na denúncia enviada ao STF que o dia dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 foi a "última esperança" do grupo criminoso para tentar consolidar um golpe de Estado no país. Segundo o órgão, os envolvidos trocaram mensagens comemorando a "boa notícia" da invasão das sedes dos Três Poderes.

"A última esperança da organização estava na manifestação de 8 de janeiro. Seus membros trocavam mensagens, apontando que ainda aguardavam uma boa notícia. A organização incentivou a mobilização do grupo de pessoas em frente ao Quartel General do Exército em Brasília, que pedia a intervenção militar na política. Os participantes daquela jornada desceram toda a avenida que liga o setor militar urbano ao Congresso Nacional, acompanhados e escoltados por policiais militares do Distrito Federal", diz o Ministério Público Federal (MPF).