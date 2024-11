Lara Perpétuo

Correio Braziliense

A Polícia Federal (PF) encontrou, na casa do general Augusto Heleno, uma agenda com “diretrizes estratégicas” para planejamento de golpe de Estado. Chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante o governo Bolsonaro, ele anotava instruções para disseminar ataques ao sistema eletrônico de votação e para colocar em prática a tentativa de tomada do poder.





A informação se encontra no relatório da Polícia Federal (PF) sobre a investigação da organização criminosa que tinha por fim tentar manter o então presidente, Jair Bolsonaro, no poder, a partir de um golpe de Estado. De acordo com o documento, foram encontrados “dados relevantes para a investigação contidos em uma agenda com logomarca da Caixa Econômica Federal”.





Em uma das anotações, Augusto Heleno escreve, sob o título ‘reunião de diretrizes estratégicas’, passos que orientam, entre outros, a busca por “aliados confiáveis” ao presidente; a não referência a “homossexuais, negros, maricas”, bem como a não pronunciação de comentários inconvenientes sobre o povo brasileiro; e a continuação de críticas às urnas eletrônicas.