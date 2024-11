O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) fez um apelo aos colegas parlamentares para que “defendam a honra” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nessa terça-feira (19/11), o mineiro subiu na tribuna do Senado para discursar em defesa do padrinho político após uma investigação da Polícia Federal (PF) revelar mais uma trama golpista envolvendo o entorno militar de Bolsonaro.

Bateu o desespero, é Bolsonaro é Bolsonaro é Bolsonaro tudo é Bolsonaro. pic.twitter.com/WyEHatcPjU — Cleitinho (@cleitinhotmj) November 20, 2024

“Por que toda hora a ladainha é ficar falando em ‘Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro’? O meu amigo, já tem dois anos que é o Lula, esqueça o Bolsonaro, esqueça a família do Bolsonaro. Agora eu peço aos senadores que foram eleitos com o apoio do Bolsonaro para a gente defender a honra do Bolsonaro. O que eles querem fazer é sacanagem com o ex-presidente”, esbravejou o senador.

A PF revelou o plano golpista chamado de “Punhal Verde Amarelo” e prendeu quatro militares nessa terça, descrevendo uma estratégia em que os agentes pretendiam assassinar o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em 2022.

Segundo os investigadores, o plano foi impresso pelo general Mário Fernandes, ex-ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência de Bolsonaro, dentro do Palácio do Planalto. O plano envolvia militares das Forças Especiais do Exército, conhecidos como "kids pretos", que monitoravam o deslocamento das autoridades e traçaram métodos para assassiná-los.

Ainda de acordo com a PF, o ex-presidente teria dado aval para uma intentona golpista até o dia 31 de dezembro de 2022. As reuniões que discutiam o plano também teriam ocorrido na casa do general Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, e candidato a vice na chapa de Bolsonaro.



Para Cleitinho, o suposto envolvimento do ex-presidente citado pela PF é perseguição. “Eu falo isso porque começou a bater o desespero. Daqui a dois anos tem eleição, e eu já estou vendo várias pesquisas dizendo que se a eleição fosse hoje o Bolsonaro estava na frente do Lula. É o tempo inteiro a mesma ladainha”, afirmou.

O senador mineiro ainda disse que Bolsonaro é “muito bem casado” e rasgou elogios a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. “Ela representou muito bem o país durante os quatro anos de primeira-dama. Esqueçam o homem, ele é casado, esqueçam um pouco. Vocês não vão fazer patifaria com o ex-presidente Bolsonaro. Se estão com medo, vai rezar que passa”, completou.