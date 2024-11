A claque patrocinada na chegada de Xi a Brasília

Cerca de 300 pessoas foram estrategicamente posicionadas ao longo de uma das avenidas por onde passou a comitiva do presidente chinês Xi Jinping, na chegada a Brasília, na tarde desta terça-feira, 19. Segundo os próprios participantes, a maioria chineses, o deslocamento até o local foi feito em cerca de 20 ônibus e vans fornecidos pelo governo chinês. Parte da claque, algo próximo a 180 pessoas, veio de Goiânia, a 210 quilômetros da capital federal. Os demais eram moradores de Brasília.

Todos almoçaram num restaurante de frutos do mar nas proximidades e, logo depois, foram distribuídos à margem da via por onde Xi Jinping passaria. Após participar do encontro de cúpula do G20 no Rio de Janeiro, o presidente chinês voou até Brasília para uma visita de Estado. Nesta quarta, ele participa de uma reunião e, depois, de um jantar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Xi Jinping retribui a visita que Lula fez ano passado à China. A viagem ao Brasil, que termina na quinta, também comemora os 50 anos da relação diplomática entre os dois países.

Bonés e bandeiras

Antes da passagem da comitiva do presidente chinês, um dos coordenadores da claque distribuiu kits com boné, bandeirinhas do Brasil e da China, além de capas de chuva. Era um indicativo de que a manifestação de apoio não era, digamos, espontânea. Pouco depois, algumas bandeiras maiores foram entregues, novinhas em folha. Tudo devidamente planejado — na passagem de Xi Jinping pelo Rio, houve pelo menos uma manifestação semelhante, e ela foi exibida nos canais de notícias estatais chineses como um gesto de apreço ao presidente.

A comitiva chinesa passou pela claque com atraso de mais de uma hora em relação ao previsto — e sem indicação de que Xi Jinping ao menos notou a pequena tropa de chineses que balançavam bandeiras em sua homenagem. Logo após a passagem do presidente, o grupo se desmobilizou e seguiu de volta para o lugar onde estava estacionada parte das 15 vans alugadas de uma empresa em Brasília, além de dois ônibus e dois microônibus. De lá, a turma seguiu para a região do hotel onde Xi Jinping ficará hospedado durante a visita a Brasília.