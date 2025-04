Psicóloga desaparecida em BH é encontrada

A psicóloga Susiane Chaves Cerqueira, de 54 anos, que estava desaparecida desde a noite do último domingo (6/4), em Belo Horizonte, foi encontrada na noite desta terça-feira (8/4). Ela havia sido vista a última vez às 18h25, saindo do prédio onde mora com a mãe, no Bairro Cidade Jardim, Região Centro-Sul da capital.

Ao Estado de Minas, o filho de Susiane, Pedro Chaves Cerqueira, contou que a psicóloga foi encontrada no aglomerado Barragem Santa Lúcia, também conhecido como Morro do Papagaio, e localizado na Região Centro-Sul. "Ela estava muito magra, mas bem na medida do possível", disse ele.

Susiane foi encontrada por uma mulher, que viu o anúncio de busca do filho. "Ela me ligou. Pedi vídeos e fotos e vi que era ela. Fui correndo da minha casa até lá", afirma Pedro.

Natural de Teófilo Otoni, Susiane é psicóloga e vive na capital mineira desde 2023. De acordo com Pedro, a mãe foi diagnosticada com esquizofrenia e chegou a ser internada no Hospital André Luiz, mas estava sem acompanhamento médico nos últimos meses.

“Ela teve uma piora recente no quadro. Apresentava delírios e se afastava quando a gente tentava conversar. Mesmo assim, mantinha uma rotina de sair para ir ao mercado ou caminhar pelo bairro”, disse. Antes do agravamento do quadro de saúde mental, Susiane era descrita pela família como uma mulher amorosa, carinhosa, inteligente e determinada.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck