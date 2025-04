Família procura por psicóloga desaparecida na Região Centro-Sul de BH

A psicóloga Susiane Chaves Cerqueira, de 54 anos, está desaparecida desde a noite de domingo (6), em Belo Horizonte. A última vez em que foi vista foi às 18h25, saindo do prédio onde mora com a mãe, no bairro Cidade Jardim, região Centro-Sul da capital.

Segundo o filho, Pedro Chaves Cerqueira, imagens de câmeras de segurança registraram Susiane deixando o local a pé. “Ela usava uma camisa azul clara de manga curta, uma calça jeans cortada até o joelho, chinelos e carregava uma sacola amarela”, contou. Desde então, a família não teve mais notícias.

Natural de Teófilo Otoni, Susiane é psicóloga e vive na capital mineira desde 2023. De acordo com Pedro, a mãe foi diagnosticada com esquizofrenia e chegou a ser internada no Hospital André Luiz, mas estava sem acompanhamento médico nos últimos meses. “Ela teve uma piora recente no quadro. Apresentava delírios e se afastava quando a gente tentava conversar. Mesmo assim, mantinha uma rotina de sair para ir ao mercado ou caminhar pelo bairro”, disse.

Após o desaparecimento, a família intensificou as buscas. Moradores de rua relataram ter visto Susiane em diferentes regiões da cidade. Segundo o filho, ele recebeu informações de que a mãe estaria andando pelos bairros Luxemburgo, São Pedro e pela Praça da Assembleia, locais onde estaria catando materiais recicláveis.

Antes do agravamento do quadro de saúde mental, Susiane era descrita pela família como uma mulher amorosa, carinhosa, inteligente e determinada. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Militar e familiares continuam procurando por pistas da psicóloga.

Susiane é parda, tem cabelos grisalhos e cerca de 1,75 m de altura. A família pede que qualquer informação que possa contribuir para localizá-la seja repassada para o telefone (33) 98866-5900. “Qualquer detalhe pode fazer a diferença. A gente só quer que ela volte em segurança" desabafa o filho.