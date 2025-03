Policia procura por menina de 14 anos desaparecida em Minas

A adolescente de 14 anos Gabriela Vitória Carvalho Costa está desaparecida desde o dia 1º de março em Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A menina estava na casa da avó e saiu para jogar o lixo fora, mas não retornou.

Antes do desaparecimento, Gabriela havia se aproximado de um vizinho de 13 anos e pedido para namorá-lo, mas a mãe não permitiu. "Ela ainda é muito nova para isso. Eu não deixei, não estava de acordo com o namoro", explicou Thaís Carvalho, mãe da menina.

Após a negativa, houve um desentendimento entre a mãe de Gabriela e a mãe do menino. A mãe da adolescente acredita que esse conflito pode ter relação com o desaparecimento. "Acredito que o caso tenha sido premeditado. Acho que tudo foi planejado", afirmou.



Ela também suspeita que a filha possa estar com a mãe do menino, que se aproximou recentemente da família. "Eu acho que minha filha está com essa mulher, a mãe do menino. Ela apareceu de repente, e tudo parece ter sido orquestrado", afirmou.



No dia do desaparecimento, Gabriela usava uma calça preta e uma blusa cinza com estampa de morango. Ela não levou documentos ou celular, deixando tudo para trás. "Já procurei por toda a cidade, fui em vários bairros e até em outras cidades. Mas ninguém viu minha filha", contou a mãe, que segue em busca de qualquer pista.

Novas informações indicam que Gabriela chegou a ser vista no centro de Governador Valadares após desaparecer, mas depois disso, não foi mais localizada.

"Minha filha nunca me deu muito problema, sempre foi muito simples, uma menina muito boa e estudiosa", afirmou a mãe, visivelmente emocionada. "Ela sempre foi muito educada, na escola, em casa, e nunca deu trabalho. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer."

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, em nota, que assim que foi procurada pela família da adolescente, iniciou as investigações. No entanto, até o momento, não há informações concretas sobre o paradeiro da jovem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A mãe, desesperada, afirma que não consegue mais comer, dormir ou descansar. "Já são quase 30 dias sem saber onde minha filha está. Não aguento mais", desabafou.