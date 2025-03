Corpo de PM que morreu ao cair de viaduto será velado hoje

O corpo do soldado Matheus de Souza Ribeiro, de 30 anos, que morreu ao tentar impedir um homem de pular do Viaduto das Américas, sobre a BR-040, em Contagem, na Grande BH, será sepultado nesta terça-feira (25/3), às 17h, no Cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte.



O soldado, que estava em serviço, tentou salvar a vida de um homem em surto psicológico que estava prestes a se jogar do viaduto. Durante a tentativa de resgate, o homem puxou Matheus, que caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros. O homem, que estava em crise, também morreu no local.

Matheus foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu horas depois no Hospital Municipal de Contagem.

O velório de Matheus terá início às 14h de hoje no Cemitério Bosque da Esperança, localizado na Rua Aldemiro Fernandes Torres, 1500, Bairro Jaqueline, em Belo Horizonte. Em homenagem ao soldado, todas as viaturas de serviço no estado pararão por um minuto, com sirenes acionadas, no momento do sepultamento, conforme determinação do Comandante-Geral da PM.