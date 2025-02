Policial do Rio de Janeiro mata homem que o ameaçou em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga as circunstâncias da morte de um homem, que não foi identificado, por um policial civil do Rio de Janeiro, na noite desse sábado (23), em Belo Horizonte. O crime aconteceu em frente a um restaurante na Rua Dr. Cristiano Guimarães, no Bairro Itapoã, na Região da Pampulha.

De acordo com o boletim de ocorrência, o próprio policial acionou o 190 após fazer o disparo. À Polícia Militar, ele afirmou que está de férias na capital mineira, e que estava no estabelecimento com sua família. Ao sair do local, para ir manobrar seu carro, ele percebeu a aproximação da vítima e, em um primeiro momento, não se importou, mas ficou atento.

Depois de um tempo, o homem teria ficado mais próximo do policial, que ouviu a vítima dizer que iria matá-lo. Ainda segundo o depoimento do agente de segurança pública, ele se identificou e pediu que o desconhecido se afastasse, o que não teria sido respeitado.

Mesmo com o alerta, o homem continuou a se aproximar do policial, dessa vez, segundo o registro, com as mãos por baixo da camisa. O policial então sacou sua arma e disparou contra o homem, que morreu no local.

Assim que acionada a Polícia Militar de Minas Gerais fez contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que vai acompanhar o caso. Com a vítima os militares encontraram uma machadinha e uma garrafa plástica com líquido não identificado. A vítima não portava documentos e, até o momento, permanece não foi identificada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia da PCMG foi acionada e o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da capital. O policial do Rio de Janeiro foi encaminhado para a Central de Flagrantes.