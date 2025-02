Minas amplia número de cidades sem homicídios

Enquanto o número de homicídios em Minas – incluindo Belo Horizonte e região metropolitana – aumentou no comparativo entre 2023 e 2024, quase metade dos municípios do estado não tiveram ocorrência desse crime no ano passado. Conforme a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), 396 cidades não registraram assassinatos em 2024, o que corresponde a 46% do total. Em 2023, foram 70 municípios, representando menos de 10%.



Porém, segundo especialista em segurança pública ouvido pelo Estado de Minas, esse é um fenômeno comum, já que em cidades pequenas o controle social é maior. Mas há locais onde a tranquilidade reina por um período mais extenso. O município de Jesuânia, no Sul de Minas, por exemplo, não registra um homicídio há 12 anos. É a cidade do estado há mais tempo sem a ocorrência deste crime. O segundo é Lamim, na Zona da Mata, que ficou 4.365 dias sem um homicídio, segundo a última atualização da Sejusp, de 31 de dezembro de 2024. Em seguida, vêm Ponto Chique, na Região Norte, Frei Lagonegro, no Vale do Rio Doce, e Camacho, na Região Centro-Oeste. Ao todo, 33 cidades não registraram homicídios consumados de 2012 até 31 de dezembro do ano passado, de acordo com a Sejusp.

CONTROLE SOCIAL



O especialista em segurança pública Luís Flávio Sapori, que conversou com a reportagem, explica que cidades pequenas, com menos de 20 mil habitantes, raramente registram um homicídio. “Ou um a cada dois, três, quatro, cinco anos. É um fenômeno bastante comum, histórico. Não é só de Minas Gerais nem do Brasil, acontece em países pelo mundo”, enfatiza o especialista em segurança pública.



De acordo com ele, em pequenos municípios, geralmente com menos de 30 mil habitantes, o homicídio e a criminalidade violenta são fenômenos muito casuais e acontecem esporadicamente. “O tamanho da população é uma variável muito importante para facilitar ou não a incidência da criminalidade violenta. Na pequena cidade, o controle social é maior. As oportunidades para um indivíduo acessar arma de fogo é menor, o tráfico de drogas tende a ser menos lucrativo e menos intenso. Tudo isso favorece um contexto social de baixa violência e incidência de homicídios”, ressalta.



Já o aumento de casos na capital e na Grande BH, segundo Sapori, estaria ligado à diminuição da eficiência do trabalho da Polícia Militar (PM). “Ela vinha tendo um trabalho muito efetivo na contenção da violência desde 2017. Parece que ano passado foi um ponto de virada, infelizmente, de inflexão desse processo. Contraditoriamente, no ano passado, houve um crescimento da letalidade policial em Minas. O número de pessoas que foram mortas em confronto com a PM aumentou muito em 2024, mostrando que a polícia perdeu eficiência. Ficou mais letal e menos eficiente”, avalia.



Em Minas, foram registrados 2.635 homicídios no ano passado, contra 2.517, em 2023 – um crescimento de 4,6%, segundo dados divulgados pela Sejusp em janeiro deste ano. Nas cidades da Grande BH, sem contar a capital, o aumento foi de 521 para 605 registros no mesmo período, o que representa 16,1%. Já em BH, passou de 270 para 330, o equivalente a uma alta de 22,2%.



O número de registros de crimes violentos também aumentou no estado. Em 2023, foram 31.913 ocorrências e 32.209, em 2024. A Sejusp considera crimes violentos os registros consumados e tentados de estupro, estupro de vulnerável, extorsão consumado, extorsão mediante sequestro consumado, homicídio, roubo, sequestro e cárcere privado.



A pasta informou, por meio de nota, que as forças de segurança acompanham diariamente os índices de criminalidade em Belo Horizonte e nos outros 852 municípios de Minas. O texto destaca “a busca de estratégias integradas que possam minimizar ou reduzir os impactos da ação criminosa em todo o estado, a partir de ações preventivas, repressivas e ostensivas voltadas, inclusive, para a redução dos índices de homicídio.”

Tranquilidade de causar inveja



A terapeuta e acupunturista Glaucia Guimarães, de 45 anos, nasceu em São Domingos do Prata, na Região Central de Minas, onde mora há 30 anos. A cidade de 17.392 habitantes está na lista das 396 que não registraram homicídios no ano passado. Ela conta que viver no município é “simplesmente maravilhoso”. “Cidade tranquila, acolhedora, com energia fabulosa. Aqui me sinto segura de verdade”, pontua.



A moradora diz que viver em uma cidade sem homicídios é ideal para criar as filhas. “Aqui as crianças brincam pelas ruas sem medo de nada. A sensação que tenho é que somos todos uma família, todos um pelo outro. Isso traz segurança.” Ela completa que não se preocupa com a criminalidade e que estar na cidade é ter “qualidade de vida”.



A servidora pública Alcineia Gomes, de 38, nasceu e mora em Couto de Magalhães de Minas, no Vale do Jequitinhonha. A cidade de 4.245 habitantes também está entre as que não tiveram assassinatos em 2024. "Sou suspeita para falar sobre o quão maravilhoso é morar aqui. É um lugar que amo, um ponto de referência. Embora tenham algumas questões que, às vezes, surgem em relação a usuários de drogas, ocasionando pequenos furtos em domicílios, é um município seguro, onde as crianças brincam na rua, vão sozinhas no supermercado, na padaria. Aquele ritmo desacelerado do interior”, descreve.



Ela ressalta que o filho e o marido podem sair para andar de bicicleta na zona rural, sem que ela tenha qualquer tipo de preocupação. “As pessoas se respeitam, se amam, ajudam a cuidar umas das outras. Se meu vizinho escuta um barulho diferente do usual na minha casa, ele vem até o portão para saber se está tudo bem, se a gente precisa de ajuda. Sinto a qualidade de vida, de saber que meus filhos estão em um lugar que, se eu perco a hora de buscá-los na escola, por algum problema de trabalho, a minha vizinha, que tem um filho no mesmo horário que o meu, o traz até a porta de casa. É gratificante morar em um lugar que a vida passa devagar e o tempo dá uma trégua.”



CONQUISTA DE TODOS



Sobre a cidade estar nessa lista, a servidora pública diz que se sente privilegiada. Mas destaca que a paz no local nem sempre esteve presente. “Já vivemos tempos difíceis de violência, de violência contra a mulher. Mas graças a Deus e algumas políticas públicas adotadas no município, esses índices foram caindo até que chegamos nesse índice zero. Saber que eu posso criar os meus filhos em um ambiente seguro, me faz sentir privilegiada e grata.”



A moradora conta ainda que, embora os índices sejam baixos, há ocorrências de furtos, principalmente em residências fechadas e abandonadas. “Isso gera preocupação durante as viagens. São casos isolados, mas que dão certa apreensão, especialmente em relação à ausência de uma polícia efetiva 24 horas do dia.” Segundo ela, atualmente as atividades da Polícia Militar (PM) se encerram às 22h. “Isso gera um pouco de insegurança”, aponta. Conforme a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), “a escala de policiamento do município de Couto de Magalhães de Minas é condizente com a demanda operacional”.



Feliz com o lugar onde nasceu e vive, Alcineia Gomes finaliza: “Vejo Couto de Magalhães como uma cidade linda, de uma população extremamente afetuosa e acolhedora”.

As 10 cidades que estão há mais tempo sem registrar homicídios

Cidades .......................Última ocorrência .................Dias desde última ocorrência (31/12/2024)



Jesuânia ..........................2/5/2012...............................................4.626



Lamim ...........................18/1/2013..............................................4.365



Ponto Chique.................. 7/12/2013 .............................................4.042



Frei Lagonegro ..................6/2/2014 ............................................3.981



Camacho ..........................8/3/2014............................................. 3.951



Alfredo Vasconcelos ...........18/3/2014 ...........................................3.941



Caiana ...............................6/4/2014.............................................3.922



Senador José Bento..............25/1/2015 ..........................................3.628



Biquinhas ............................3/4/2015............................................3.560



Cedro do Abaeté ..................8/5/2015 ..........................................3.525

Lista dos 396 municípios mineiros sem homicídios em 2024

Açucena

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alpinópolis

Alterosa

Alto Caparaó

Alvorada de Minas

Amparo do Serra

Antônio Prado de Minas

Aracitaba

Arantina

Araponga

Arapua

Araújos

Arceburgo

Areado

Argirita

Aricanduva

Ataleia

Augusto de Lima

Bandeira

Bandeira do Sul

Barão de Monte Alto

Barra Longa

Bela Vista de Minas

Belmiro Braga

Belo Vale

Berilo

Berizal

Bertópolis

Bias Fortes

Bicas

Biquinhas

Bom Jesus da Penha

Bom Jesus do Amparo

Bonfim

Botelhos

Botumirim

Brás Pires

Brasópolis

Braúnas

Bueno Brandão

Buenópolis

Bugre

Cabeceira Grande

Cabo Verde

Cachoeira da Prata

Cachoeira de Pajeú

Cachoeira Dourada

Caetanópolis

Caiana

Camacho

Campestre

Campo Azul

Campo Florido

Campos Gerais

Cana Verde

Candeias

Cantagalo

Capela Nova

Capetinga

Capinópolis

Capitólio

Caranaíba

Carandaí

Carbonita

Careaçu

Carmésia

Carmo de Minas

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Casa Grande

Cassia

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Catuti

Cedro do Abaeté

Centralina

Chapada do Norte

Claraval

Claro dos Poções

Comendador Gomes

Comercinho

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Pedras

Conceição de Ipanema

Conceição do Pará

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Cônego Marinho

Congonhal

Congonhas do Norte

Consolação

Coqueiral

Cordisburgo

Cordislândia

Coroaci

Coronel Pacheco

Córrego Danta

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Córrego Novo

Couto de Magalhães de Minas

Cristália

Cristiano Otoni

Cristina

Cruzeiro da Fortaleza

Curral de Dentro

Datas

Delfim Moreira

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Diogo de Vasconcelos

Divinésia

Divino das Laranjeiras

Dom Bosco

Dom Joaquim

Dom Silvério

Dom Viçoso

Dores de Campos

Dores de Guanhães

Dores do Turvo

Doresópolis

Douradoquara

Entre Rios de Minas

Estrela do Indaiá

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Fama

Faria Lemos

Felício dos Santos

Felisburgo

Fernandes Tourinho

Formoso

Fortaleza de Minas

Fortuna de Minas

Francisco Badaró

Francisco Dumont

Franciscópolis

Frei Gaspar

Frei Lagonegro

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Galileia

Glaucilândia

Goiabeira

Goiana

Gonçalves

Gonzaga

Grão Mogol

Grupiara

Guaraciama

Guaranésia

Guarani

Guarará

Guarda-Mor

Guiricema

Gurinhatã

Heliodora

Iapu

Ibertioga

Ibiracatu

Ibituruna

Icaraí de Minas

Igaratinga

Iguatama

Indaiabira

Ingaí

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itacambira

Itaguara

Itamarati de Minas

Itambé do Mato Dentro

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapecerica

Itaverava

Japaraíba

Jeceaba

Jenipapo de Minas

Jesuânia

Joanésia

José Gonçalves de Minas

José Raydan

Josenópolis

Juruaia

Lagoa dos Patos

Lagoa Dourada

Lamim

Leandro Ferreira

Leme do Prado

Limeira do Oeste

Lontra

Luminárias

Machacalis

Madre de Deus De Minas

Mamonas

Maripá de Minas

Marliéria

Marmelópolis

Materlândia

Matias Barbosa

Matias Cardoso

Mato Verde

Medeiros

Mercês

Mesquita

Minas Novas

Mirabela

Mirai

Miravânia

Moeda

Monjolos

Monte Belo

Monte Formoso

Morro da Garça

Munhoz

Muzambinho

Nacip Raydan

Natalândia

Natércia

Ninheira

Nova Módica

Nova Ponte

Nova Resende

Nova União

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Olaria

Olhos d'água

Oliveira Fortes

Onça do Pitangui

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Paineiras

Pains

Paiva

Palma

Palmópolis

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Passabem

Patrocínio do Muriaé

Paulistas

Pedra Bonita

Pedra do Indaiá

Pedras de Maria Da Cruz

Pedrinópolis

Pedro Teixeira

Pequeri

Piau

Piedade de Caratinga

Piedade de Ponte Nova

Piedade dos Gerais

Pimenta

Piracema

Pirajuba

Piranga

Piranguçu

Piranguinho

Poco Fundo

Pocrane

Ponto Chique

Pouso Alto

Prados

Pratápolis

Pratinha

Presidente Bernardes

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Quartel Geral

Queluzito

Resplendor

Ressaquinha

Riachinho

Ribeirão Vermelho

Rio do Prado

Rio Doce

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Pardo de Minas

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rio Vermelho

Ritápolis

Rochedo de Minas

Romaria

Santa Bárbara do Leste

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Cruz de Salinas

Santa Cruz do Escalvado

Santa Fé de Minas

Santa Maria De Itabira

Santa Maria do Salto

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santa Rosa da Serra

Santana da Vargem

Santana de Cataguases

Santana de Pirapama

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana dos Montes

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santo Hipólito

Santos Dumont

São Brás do Suaçuí

São Domingos das Dores

São Domingos do Prata

São Félix de Minas

São Francisco de Sales

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Rio Preto

São Gonçalo do Sapucaí

São João Batista do Glória

São João da Lagoa

São João da Mata

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Oriente

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São João Nepomuceno

São José da Barra

São José da Safira

São José do Alegre

São José do Goiabal

São José do Jacuri

São José do Mantimento

São Pedro da União

São Romão

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Anta

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Rio Verde

São Vicente de Minas

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador Firmino

Senador José Bento

Senador Modestino Gonçalves

Senhora de Oliveira

Senhora do Porto

Senhora dos Remédios

Seritinga

Serra da Saudade

Serra dos Aimorés

Serrania

Serranos

Silveirânia

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tabuleiro

Taparuba

Tapiraí

Taquaraçu de Minas

Tarumirim

Tocos do Moji

Turmalina

Turvolândia

Ubaí

Ubaporanga

União de Minas

Urucuia

Vargem Bonita

Vargem Grande do Rio Pardo

Veredinha

Veríssimo

Vermelho Novo

Vieiras

Virgem da Lapa

Virgínia

Virgolândia

Wenceslau Braz