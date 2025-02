Carro cai em ribanceira após batida em rodovia de Minas

Um carro caiu em uma ribanceira depois de uma batida na rodovia MG-050, na altura do município de Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na tarde desse sábado (22/2). Enquanto o segundo veículo ficou parado na pista, o carro caiu a uma altura de aproximadamente cinco metros.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 14h20 para atender ao acidente, na altura do quilômetro 207 da rodovia. Segundo registros, a equipe encontrou um carro Toyota SW4 caído na ribanceira às margens da via, com o motorista sentado na porta do veículo. Ele estava consciente e recusou atendimento médico imediato.

Já o segundo carro envolvido no acidente, de modelo Fiat Pálio, foi encontrado com danos na parte da frente e lateral esquerda. Ele estava atravessado na via, já sem o motorista ou qualquer ocupante no interior.

Os bombeiros, então, iniciaram a estabilização do veículo e ajudaram na saída do motorista até a pista. Quando ele chegou ao topo, foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que estava a postos e constatou que ele tinha ferimentos leves, assim como o motorista do Palio.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, foi necessário forçar o desligamento dos motores dos carros, incluindo corte dos cabos da bateria, para garantir a segurança da equipe no manuseio dos veículos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A pista foi bloqueada nos dois sentidos durante o atendimento da ocorrência, mas já foi liberada.