Incêndio destrói ao menos 10 carros em funilaria no interior de MG

Ao menos 10 veículos foram queimados no incêndio que atingiu uma funilaria localizada no Loteamento José de Oliveira Brandão, na Avenida Zezé Amaral, em São Sebastião do Paraíso, cidade que faz divisa entre Minas Gerais e São Paulo, na madrugada deste sábado (22/2).

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender a ocorrência, que exigiu o trabalho de toda a guarnição de plantão, além de militares de folga. Ao todo, foram utilizados aproximadamente 10 mil litros de água durante o combate e o resfriamento do ambiente.

De acordo com a corporação, o início do atendimento foi dificultado pelos portões de acesso que estavam fechados, sendo necessário arrombá-los para dar início ao combate às chamas. Ao entrarem no local, os bombeiros constataram que o fogo havia se alastrado pelo cômodo principal e destruído os carros ali estacionados - mais de 10 veículos. Em um espaço separado, outros automóveis ainda não haviam sido atingidos. A quantidade de veículos no local se explica pela atividade da funilaria, especializada em reparos na carroceria de automóveis realizados por funileiros automotivos.

Com a chegada do proprietário, populares ajudaram na remoção dos veículos que ainda estavam intactos, evitando novos prejuízos. A equipe dos bombeiros também se empenhou em conter o incêndio que ameaçava se espalhar para outras partes do imóvel e para edificações vizinhas. No total, o trabalho de extinção das chamas e resfriamento da área durou mais de três horas. O incêndio comprometeu a estrutura do galpão, especialmente o telhado do cômodo onde as chamas tiveram início.

Apesar dos danos materiais, não houve vítimas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e a perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar o caso.