MG: túmulos de cemitério são violados e um crânio é furtado

Um caso de vilipêndio a cadáver e violação de túmulos no cemitério municipal do Bairro Belvedere, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, será investigado após a descoberta de sepulturas violadas na manhã desta sexta-feira (21/2). Servidores municipais, durante uma ronda no local, perceberam movimentação irregular e acionaram a Polícia Militar (PM).

A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos (Semsur) – Serviço Municipal do Luto, enviou equipes ao cemitério para avaliar a situação. O secretário da pasta, Matheus Silva, também esteve no local, acompanhando os trabalhos e garantindo que as providências legais sejam tomadas.

Investigação do caso

De acordo com a Polícia Militar, cinco túmulos foram violados e, em um deles, o suspeito teve acesso aos restos mortais. Um crânio foi levado.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. A principal suspeita é que o responsável tenha invadido o cemitério por um dos vãos quebrados no muro. A prefeitura já iniciou os reparos para fechar os buracos e reforçar a segurança do local.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e informou que irá até o cemitério para realizar os trabalhos necessários na investigação.





O que é vilipêndio a cadáver?

O vilipêndio de cadáver é um crime que consiste em desrespeitar, humilhar ou ofender a honra de um corpo morto. Ele pode ser cometido por ações, palavras ou gestos, como chutar, cortar ou até divulgar imagens do corpo nas redes sociais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A prática pode ocorrer sobre o corpo, suas cinzas ou partes dele. A pena prevista para esse crime é de um a três anos de prisão.