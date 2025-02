Grupo invade farmácia e agride funcionário na Região Centro-Sul de BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O funcionário de uma farmácia no Bairro Luxemburgo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi agredido durante um roubo na manhã desta sexta-feira (21/2). Oito homens entraram no local e anunciaram o assalto por volta das 8 horas. Eles levaram 12 pacotes de fraldas, desodorantes e produtos para cabelo. Um homem, de 28 anos, foi preso e um adolescente, de 17, apreendido.

A ocorrência começou na Rua Guaicui. À Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima relatou que o grupo entrou no estabelecimento, anunciou o assalto, afirmou que iria levar os produtos e que o funcionário não deveria tentar impedi-los.

Mesmo assim, o supervisor da farmácia afirmou que acionaria a polícia. Com isso, ainda segundo seu relato, os homens mudaram de atitude e passaram a agredir o homem com chutes, socos e empurrões. Em seguida, o grupo roubou o celular da vítima e fugiu sentido Avenida Raja Gabaglia.

Prisões

Assim que os homens saíram do estabelecimento, o funcionário acionou a PM e passou as descrições. As informações foram repassadas via rádio e militares que estavam em uma patrulha, que fazia o rastreamento pelo Aglomerado Morro das Pedras, na Região Nordeste da capital, encontraram seis pacotes de fraldas jogados na rua.

Em seguida, os policiais viram um homem, sem camisa, tentando se esconder atrás de um carro que estava estacionado. Ao avistar a viatura, ele tentou fugir, mas acabou sendo detido. Com ele foram encontrados dois produtos que teriam sido roubados da farmácia.

Já no Aglomerado da Ventosa, na Região Oeste de BH, a corporação recebeu informações de que um dos envolvidos no assalto estava na estrada da mata do Cercadinho. No local, os militares encontraram o jovem de 17 anos, que confessou ter participado do crime. Ao ser apreendido, o adolescente afirmou que, quando viu a operação no Morro das Pedras, se desfez dos produtos e fugiu.

De acordo com a PMMG, ele não resistiu à apreensão e foi acompanhado pelo pai ao longo da abordagem. Esse não foi o primeiro envolvimento do garoto com o crime. Em 22 de janeiro ele foi apreendido por tentativa de roubo.