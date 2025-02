Entre os dias 1º e 4 de março, a prefeitura de Contagem, na Grande BH, ampliará a fiscalização na represa Várzea das Flores, localizada entre os municípios de Contagem e Betim. Durante esse período, haverá uma interdição abrangendo a orla da represa e o espelho d'água, visando controlar o acesso e impedir a realização de eventos festivos.



A Prefeitura de Betim publicou, no dia 20 de janeiro, o decreto 47.263, proibindo festas na Lagoa Várzea das Flores. A decisão foi tomada após relatos de eventos anteriores que resultaram em danos ambientais e problemas de ordem pública. Com isso, blocos de carnaval, trios elétricos, carros de som e qualquer atividade festiva estão vetados na região.

Por sua vez, a prefeitura de Contagem informou que a fiscalização será ampliada no período, em cumprimento à recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A decisão foi definida em reunião conjunta com os municípios de Betim e Contagem, Copasa, Polícia Militar do Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, Instituto Estadual de Florestas (IEF), Defesa Civil, Guarda Civil e Marinha.

A interdição da orla e do espelho d'água tem como objetivo controlar o acesso e evitar aglomerações, prevenindo acidentes como afogamentos, recorrentes nesse período do ano. A fiscalização será feita por agentes ambientais e de posturas, que poderão acionar a Guarda Municipal e a Defesa Civil em caso de descumprimento das regras. Além disso, a Polícia Militar, a Guarda Civil, o Corpo de Bombeiros e a Marinha farão patrulhamento constante na região.

O trânsito nas vias locais continuará permitido, mas o acesso à represa será monitorado. Faixas informativas serão instaladas pela Copasa em diversos pontos da cidade para alertar sobre a interdição. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 153 (Central da Guarda Civil) e 190 (Polícia Militar).