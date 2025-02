Incêndio atinge casa de reciclagem em Betim

Um incêndio de grande proporções atingiu um depósito de reciclagem na Rua Maria Amélia Macedo, no bairro Chácara, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (20/2).

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que foi acionado por volta das 22 horas. O fogo já foi controlado.

Conforme a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), as chamas se iniciaram no interior da empresa Gersol, no número 250 da via, que faz a separação de resíduos de outras empresas. Segundo registros, o alarme foi disparado e o fogo se espalhou com rapidez.

Sete guarnições dos bombeiros foram acionadas para combater as chamas. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

Matéria em atualização.