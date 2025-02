Betim: incêndio atinge empresa de material plástico às margens da BR-381

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

Um incêndio de grandes proporções atinge uma empresa de material plástico no acesso a rodovia BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que foi acionado por volta das 10h40 desta segunda-feira (17/2). O fogo já foi controlado.

O incêndio acontece em um edifício comercial no quilômetro 506, do bairro Citrolândia. Um vídeo filmado do outro lado da via mostra o fogo alto que se espalha pelas dependências da empresa. Cerca de seis guarnições dos bombeiros foram acionadas para combater as chamas.



De acordo com os bombeiros, o incêndio não fez nenhuma vítima. Ainda não se sabe o que causou o início do fogo. O incêndio foi controlado pelos bombeiros por volta das 12h e os militares atuam no rescaldo.

