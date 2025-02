Preso em Governador Valadares suspeito de matar a mulher em Vila Velha (ES)

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O leiteiro Alessandro Charles Ferreira dos Santos, de 41 anos, foi preso, neste domingo (16/2), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais, pelo feminicídio de sua ex-companheira, Adriana Santos Capuchinho. O crime – que traz uma história triste, trágica, já que o corpo foi encontrado pela filha da vítima – ocorreu no sábado, em Vila Velha, no Espírito Santo.

A prisão ocorreu a partir de uma denúncia, feita pela família de Adriana, de que o assassino teria fugido para Governador Valadares, logo depois de ter cometido o assassinato.

Adriana não respondia aos chamados telefônicos de sua filha, C. No entanto, na última ligação, Alessandro atendeu e disse a ela: “você não mais vai ver a sua mãe”.

Ao ouvir isso, C. saiu de sua casa e correu para a casa da mãe. Lá chegando, abriu a porta e encontrou o corpo da mãe, caído. Já estava sem vida. A filha acionou a PM capixaba, que iniciou uma busca pelo suspeito, mas sem sucesso. Adriana tinha marcas de espancamento por todo o corpo.

Na manhã de domingo, a PM mineira recebeu uma ligação de um parente de Adriana, denunciando que possivelmente Alessandro teria fugido para Governador Valadares, onde tinha parentes.

O serviço de inteligência da PM foi acionado e fez um levantamento de contatos que o assassino teria na cidade. Levantados possíveis movimentos do criminoso, ele foi localizado no estacionamento de um supermercado e preso.

Ele foi levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, onde aguarda a transferência para o Espírito Santo. Alessandro tem passagens pelos crimes de roubo, ameaça e incêndio.

