Santa Luzia: mulher com transtornos mentais é ameaçada de morte e estuprada

Uma mulher neurodivergente de 28 anos foi estuprada depois de ser abordada na Avenida Joaquim Lourenço de Oliveira, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de sábado (15/2). Registros apontam que um homem em situação de rua a ameaçou de morte caso denunciasse o crime.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada por uma testemunha que viu a vítima e o suspeito, de 29 anos, saírem de um terreno vago. Segundo a mulher, o homem fugiu e abandonou a vítima na calçada visivelmente abalada.

Aos militares, a vítima contou que o homem havia roubado seu telefone celular, mas não quis compartilhar mais nada por medo. A irmã da vítima compareceu ao local e a encorajou a contar o que havia acontecido. Então, a vítima relatou que foi estuprada pelo suspeito, que a segurou por mais de uma hora.

A vítima também relatou que o homem ameaçou a família e ela de morte, caso denunciasse a violência sexual. Ela foi encontrada com sangramentos na região íntima e foi encaminhada ao Hospital Metropolitano Odilon Behrens para atendimento médico.

O pai da vítima também compareceu ao local durante o atendimento da ocorrência e contou aos policiais que a filha tem um laudo psiquiátrico de deficiência mental.

Ainda durante as diligências, uma mulher se apresentou aos policiais como irmã do suspeito. Segundo ela, o homem vive em situação de rua na região e está sofrendo ameaças por moradores que souberam do crime, fazendo com que ela temesse pela integridade física e vida dele.

Conforme a PMMG, os policiais buscaram pelo suspeito na região, mas sem êxito.

No local, câmeras de segurança registraram o momento em que a jovem foi abordada pelo suspeito. Segundo os registros, ele a abordou e caminhou com ela por alguns momentos, mas não há registros da captura da mulher. As imagens e a ocorrência foram encaminhadas à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia, que seguirá com as investigações.