PC encontra corpo esquartejado e enterrado em cozinha de casa no Sul de MG

A Polícia Civil encontrou na manhã deste sábado (15/2) o corpo de um homem de 37 anos enterrado debaixo do piso de uma casa no Bairro Santa Helena, em Poço Fundo, no Sul de Minas.

O homem, que estava desaparecido desde 13 de novembro do ano passado, teve o corpo parcialmente esquartejado antes de ser enterrado no local. A escavação foi feita após os policiais civis encontrarem vestígios de sangue com o uso de luminol.

Apontado como suspeito do homicídio, um homem de 39 anos, dono do imóvel, está preso desde 18 de novembro por tráfico de drogas e posse ilegal de munições.

As diligências na residência do suspeito aconteceram neste sábado após a Polícia Civil obter na Justiça um mandado de busca e apreensão.

As autoridades locais não divulgaram o que teria motivado o assassinato. O corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal em Poços de Caldas, também no Sul do Estado, de onde seguirá para o departamento de antropologia do IML de Belo Horizonte.

