Veja as imagens do 1º dia de pré-carnaval em BH

O carnaval de Belo Horizonte começou oficialmente neste sábado (15/2). Ao todo, 39 blocos agitam o primeiro fim de semana de pré-carnaval na capital. Veja a seguir a galeria de fotos:

O Trema na Linguica tem 10 anos de tradição e passou hoje pelo Bairro Santo Antônio. O nome faz uma brincadeira em relação à mudança de acentuação da palavra linguiça, a partir do Novo Acordo Ortográfico.

Estreando no carnaval de BH, artistas palhaços deixaram os corredores hospitalares para formar o Bloco Hahaha, que desfilou no Bairro Santa Tereza, na Região Leste, para levar a mensagem de que “a alegria cura”. O grupo ocupou a Praça Duque de Caxias com atrações de palhaçaria e cortejo musical.

Já o tradicional Tchanzinho Zona Norte, que reúne anualmente centenas de foliões nas ruas do Bairro Dona Clara, na Região da Pampulha, embalou os foliões com sucessos do axé.

A reportagem do Estado de Minas acompanhou alguns desfiles e conversou com os foliões, que deram suas impressões sobre a folia e os blocos.