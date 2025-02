39 blocos agitam o primeiro fim de semana de pré-carnaval de BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O primeiro fim de semana de pré-carnaval em Belo Horizonte já deu a largada com nada menos do que 39 blocos (confira aqui o mapa e a lista dos blocos do Carnaval de BH), sendo 14 no sábado (15/02) e 25 no domingo (16/02).

O clima aberto e expectativa zero de chuva na capital vão deixar o folião tranquilo, mas é preciso se cuidar e se hidratar sob temperaturas que podem passar dos 32°C.

Na manhã de sábado estão programados cinco blocos, sendo um deles infantil, no Bairro Santa Tereza (regional leste de BH): Andacunfé, Hahaha (Infantil), Pé Com Pé, Tchanzinho Zona Norte e Trema Na Linguiça.

À tarde, outros nove blocos arrastam os foliões pelas ruas dos bairros Alípio de Melo, Carlos Prates, Centro, Funcionários, Granja Werneck, Santa Amélia, Santa Efigênia, União e Vila Aeroporto. São eles o Afro Manga Com dendê, Bloco Da Aninha & Papo de Samba, Bloco Zn, Cefet Com Banana, Magrela Feio, Tá Caindo Fulô, Tamborins Tantãs, Tapa de Mina e Vexame.

No domingo, quase o dobro de blocos esquentam para o carnaval, que começa mesmo em 1º de março.

Estão programados nove blocos para a manhã de domingo nos bairros Acaba Mundo, Barreiro, Belvedere, Boa Viagem, Bonfim, Centro, Floresta, Santa Tereza e Sion. Saem A Cena Ópera BH & Verdi, Babadan Banda de Rua, Bloco Das Crianças (Infantil), Bloco Das Jabuticabas, Bruta Flor, Buritis de Guimarães Rosa, Encontro de Boizinhos Encantados, Garota Eu desço A Califórnia, Nao Acredito Que Te Beijei Kids (Beijinho doce) e Querubloco.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

À tarde, saem mais 16, nos bairros Campo Alegre, Centro, Concórdia, Coqueiros, Esplanada, Glória, Jonas Veiga, Nova Cintra, Santa Helena, Santa Mônica, Santa Tereza, Santa Tereza, Savassi e Vila Aeroporto. Fecham o domingo o Bloco Cheia de Manias, Bloco do Movat, Bloco Zn, Brókio Xai-Xai, Carna Rock Sk8, Cheia de Manias, Forró Cabra, Kiko Lindo, Pão E Vida, Passistas Show BH, Sambô São Salvador, Tô de Chico, Trovoada, Unidos Com Mirago e Vemkenké.