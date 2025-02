Minas Gerais tem 37ºC de calor com chuva no Triângulo e seca no Norte

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O sol que aparece entre nuvens neste sábado (15/02) em Belo Horizonte marca um meio termo de todo estado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Minas tem calor de até 37°C no Norte e Noroeste, sem nuvens e chuvas, e mesmas temperaturas no Triângulo, mas nublado e com possibilidade de chuvas isoladas.

A capital mineira não tem previsão de chuvas e a temperatura máxima deve chegar a 32°C. A tarde deve concentrar muitas nuvens que se dissipam ao longo da noite.

O domingo (16/02) na capital mineira deve ser ainda mais aberto, com a mesma expectativa de temperaturas, com a mínima em torno de 20°C, segundo o Inmet.

As cidades mais quentes, de acordo com a previsão são Conceição das Alagoas, no Triângulo, e Arinos, no Noroeste, com 37°C de máxima esperada.

Já municípios como Bonito de Minas, Januária, Chapada Gaúcha e São Francisco, no Norte e Formoso, Buritis e Urucuia, no Noroeste, têm expectativa da mesma temperatura, com céu aberto, segundo o Inmet.