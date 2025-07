BH: academia recém-inaugurada fecha as portas e surpreende clientes

Uma academia recém-inaugurada não abriu as portas nesta segunda-feira (7/7), deixando os clientes surpresos. Instalada na Avenida Professor Mário Werneck, no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte, a ph.d Sports funcionava no local havia apenas dois meses: a abertura ocorreu no último mês de maio.

Por meio de um cartaz afixado na porta, a academia afirma que "lamenta profundamente o encerramento das operações". Ainda no comunicado, a empresa alega que houve "ausência de posicionamento por parte da franquia diante de diversas situações que impactaram diretamente o funcionamento da unidade".

O comunicado ainda informa que a unidade não conseguiu avisar os clientes com antecedência porque a franqueadora teria bloqueado o acesso à conta oficial da academia. A reportagem esteve no local e constatou o fechamento.

