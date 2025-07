Incêndio em pátio da Prefeitura de Santa Luzia destrói 43 veículos

Um incêndio de grandes proporções atingiu um pátio de apreensão de veículos da Prefeitura de Santa Luzia, no bairro Carreira Comprida, Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (6/7).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas avançaram rapidamente e atingiram, pelo menos, 43 veículos. O fogo também colocou em risco residências próximas.

Foram utilizados aproximadamente 10 mil litros de água. Ninguém se feriu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Bombeiros ainda atuam no local, fazendo o rescaldo. Uma perícia será realizada no local para apurar a causa do incêndio.