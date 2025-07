BH: árvore oca e seca leva PBH à ação durante o domingo no Belvedere

O corte de uma árvore de grande porte mobilizou agentes da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) na Rua Professor Carlos Pereira da Silva, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul da capital mineira, neste domingo (6/7).

A movimentação dos servidores chamou a atenção de moradores da região durante a manhã. Procurada pela reportagem, a PBH afirmou que a árvore tem laudo de supressão por estar seca e apresentar pontos ocos no tronco.

“Na Regional Centro-Sul, face ao elevado fluxo de trânsito e pedestres, os serviços são executados inclusive nos fins de semana para minimizar os impactos na mobilidade”, explicou a PBH.

Em nota, a Prefeitura esclareceu que as vistorias e avaliações das condições das árvores são feitas por engenheiros agrônomos e florestais, que seguem as diretrizes da Deliberação Normativa 92/2018 com mais de 30 critérios a serem observados para a emissão do laudo indicativo de poda ou supressão.

“São priorizadas as podas e supressões de árvores condenadas ou que possam representar riscos de causar danos humanos ou materiais e que já possuam laudos indicando a supressão”, informou.

A Deliberação Normativa em questão foi emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte e estabelece que somente devem permanecer em vias públicas as árvores que apresentarem condições saudáveis e seguras para a população, para o patrimônio e para as condições de uso das vias.

Conforme o documento, deverão ser levados em consideração para o laudo o vigor da árvore, sinais de senilidade ou morte, estrangulamento das raízes, elevação do solo, inclinação, rachaduras, infestações, estufamento de casca e raízes emaranhadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Acidente com raízes de árvore

Um acidente fatal foi registrado na noite da última quinta-feira (3/7), na Raja Gabáglia, na altura do Bairro Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de BH, e teve o desfecho provocado por raízes de árvores na pista. Um ciclista de 30 anos, na tentativa de se desviar de um ônibus, perdeu o controle da direção devido ao desnível da pista provocado por raízes de árvore, bateu em um ônibus, caiu no meio-fio e morreu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, em Belo Horizonte. O motorista do ônibus passou por teste de bafômetro, que não apontou álcool no sangue. Ele foi liberado no local, juntamente do veículo. A Polícia Civil segue na investigação do caso.