BH: motorista fica preso às ferragens ao bater em poste na Av do Contorno

Um motorista, que não teve a idade divulgada, ficou preso às ferragens ao bater o carro contra um poste na Avenida do Contorno, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O acidente aconteceu no início da manhã deste domingo (6/7) na altura do número 7.368, no Bairro Lourdes.

Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate da vítima CBMMG



Segundo informações preliminares dos bombeiros, o condutor perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva à esquerda em uma descida da Avenida do Contorno, capotou o veículo e colidiu contra um poste.

Durante o resgate, os militares constataram que a vítima não usava cinto de segurança e estava deitada, com as pernas sobre o painel e a cabeça voltada para a porta dianteira do lado do passageiro.



A carroceria do carro ficou destruída na batida. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o condutor das ferragens.

A vítima foi socorrida em estado grave para o Hospital João XXIII.

A documentação do veículo estava irregular e o carro foi removido.