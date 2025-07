"Barcão da Alegria" é removido por pneus carecas e falta de documentação

Um ônibus usado para eventos infantis chamado de “Barcão da Alegria” foi apreendido por apresentar irregularidades e não estar com o licenciamento em dia.

O caso foi registrado nesse sábado (5/7) na BR-259, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.

Agentes da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) patrulhavam a rodovia quando, na altura do quilômetro 134, a equipe encontrou o ônibus adaptado para transporte recreativo parado à margem da pista de rolamento com um pneu estourado.

Durante fiscalização, os militares constataram que o condutor não tem carteira de motorista. Questionado, o homem, que não teve a idade divulgada, afirmou que seguia em direção ao distrito de São Vitor, onde faria um evento com crianças.

A polícia ainda constatou que o veículo não está licenciado e que todos os pneus estão com os indicadores de desgaste atingidos, sem condições de transitar na via, com risco para a segurança do trânsito.

Todos os pneus do veículo estavam com os indicadores de desgaste atingidos, segundo a polícia PMRv/Divulgação

A polícia registrou a ocorrência e removeu o veículo para o pátio credenciado do Detran.