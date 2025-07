Homem foge da PM, bate em carros e causa capotamento

Um motorista fugiu da abordagem da Polícia Militar, bateu em outros veículos durante a perseguição policial e causou o capotamento de outro veículo na noite dessa quinta-feira (3/7), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Seis pessoas ficaram feridas. Entre os feridos estavam uma mãe e dois filhos. O suspeito foi preso.



A ocorrência começou Bairro Jardim Brasília, quando policiais tentaram abordar o suspeito, que saía de um local conhecido por ser usado para comércio de drogas. Já no carro, o homem fugiu, o que gerou não só a perseguição como tiros contra o veículo do fugitivo.



Ele só parou quando bateu em três carros na avenida K, já na altura do Bairro Planalto. Todas as pessoas nos automóveis se feriram, incluindo uma criança de dois anos que teve fratura de tornozelo e precisou de atendimento médico imediato. O irmão dela, de 4 anos, também se machucou. O carro deles capotou com o impacto da batida do veículo do fugitivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O suspeito chegou a continuar a fuga a pé, mas foi detido em seguida. Com ele estavam porções de cocaína, crack e maconha, além de um réplica de arma de fogo. O homem tem passagens tráfico e consumo de drogas.