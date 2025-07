Pastor acusado de estuprar adolescentes é preso em Uberlândia

Um pastor evangélico foi preso, nessa quinta-feira (3/7), em Uberlândia, acusado de abusos contra adolescentes de sua igreja. Segundo a Polícia Civil, os estupros aconteciam durante eventos externos da congregação. A igreja do pastor fica no Bairro Taiaman, Zona Norte da cidade, mas o pastor foi encontrado no Bairro Bartins, Região Central de Uberlândia. Ele saia de uma academia de dança.



De acordo com a investigação encabeçada pela delegada Daniela Novais Santana, o religioso de 38 anos se aproveitava de sua função de destaque na igreja e convidava adolescentes para jantares, proporcionava viagens e promovia passeios. Era nesses momentos que os abusos aconteciam.



As investigações sobre os abusos se baseou inicialmente em uma denúncia feita à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que dava conta de que o pastor se aproveitava ainda de sua condição financeira e de sua função na igreja para aliciar jovens em vulnerabilidade.



Um inquérito policial foi instaurado e a autoridade policial pediu à Justiça um mandado de prisão, o qual foi cumprido nesta quinta. Ainda não se sabe quantas vítimas o pastor fez, mas as investigações vão continuar até a conclusão do inquérito policial.

