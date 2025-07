Mulher mata a filha de 7 anos e tenta tirar a própria vida na Zona da Mata

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante por matar a própria filha, de 7 anos, e tentar tirar a própria vida em Leopoldina, na Zona da Mata Mineira. O crime aconteceu por volta das 7h30, na Rua Renato Monteiro Junqueira, no Bairro São Cristóvão.

Segundo a Polícia Militar, a mulher foi encontrada com cortes superficiais nos pulsos e no pescoço. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada ao Hospital de Caridade Leopoldinense, onde permanece internada sob escolta policial.

O avô da criança levou a menina até o hospital, mas a equipe médica apenas pôde constatar o óbito. A mãe confessou o crime aos policiais. Ela afirmou ter dopado a filha com clonazepam, em seguida a asfixiou e depois desferiu um golpe de faca na região do peito da criança. Após o crime, cortou os pulsos da menina.

Testemunhas relataram que, antes do homicídio, a mulher publicou mensagens nas redes sociais que faziam referência ao assassinato. O pai da criança contou que, pouco antes do crime, a mãe mandou a filha ligar para ele e dizer: “Vamos para o mundo de Neves”.

Durante a perícia, foram apreendidos a faca utilizada no crime, o celular da autora, embalagens de medicamentos e uma carta escrita à mão, com detalhes sobre o ocorrido.

As investigações apontam que o crime foi motivado pela não aceitação do término do relacionamento. A mulher, que não possuía passagens anteriores pela polícia, segue internada sob escolta, aguardando liberação médica. Após a alta, será encaminhada ao sistema prisional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo da menina foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Leopoldina. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.