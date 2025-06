Mãe se finge de morta para escapar de estupro e espancamento pelo filho

Um homem de 35 anos foi preso depois de espancar e tentar estuprar a própria mãe, de 59. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (11/6) no bairro Retiro, em Contagem (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela se fingiu de morta para tentar escapar do filho, que afirmou ter agido assim em surto de cocaína.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada às 3h. Ao chegarem ao local, os militares ouviram a mulher gritando por socorro e a encontraram com o rosto desfigurado. Conforme o boletim de ocorrência, ela estava com os dentes quebrados e vomitava sangue.

Aos policiais, a mulher contou que estava dormindo quando foi acordada pelo filho com socos e chutes. Depois de “apanhar muito”, ela se fingiu de morta. Neste momento, o filho tentou estuprá-la. De acordo com a PM, o estupro não foi consumado pois os militares chegaram no momento da tentativa.

Ainda conforme a vítima, esta não foi a primeira agressão sofrida pelas mãos do filho. Ela foi socorrida à UPA Vargem das Flores e, na sequência, encaminhada ao Hospital Municipal de Contagem (HMC).

O autor se escondeu na casa com a chegada da polícia, mas foi encontrado em um dos quartos. Segundo o registro policial, ele contou que havia usado cocaína e não sabia o que tinha feito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi preso e levado à 2ª Central Estadual do Plantão Digital.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi preso em flagrante pelos crimes de estupro e feminicídio tentados. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele ficou à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis.

Com Isabella Alvim/TV Alterosa