MG: homem enforca esposa após ela se negar a passar escritura de imóvel

Depois de ser acusado de ameaça de morte e de ter enforcado a esposa, um homem foi preso na zona rural de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesse fim de semana. Ela teria se negado a assinar uma escritura de imóvel em que passaria a propriedade para o nome dele e sofreu violência. Em sua defesa, ele disse que apenas segurou a vítima com um mata-leão.





O suspeito de 47 anos, de acordo com o relato da vítima, teria dado socos e chutes nela, além de tentar enforcá-la. A mulher tem 45 anos e contou que eles estavam juntos há quatro anos, mas que recentemente o homem se tornou violento.

A discussão começou quando ele exigiu que a esposa assinasse a escritura da chácara, de propriedade dela, no nome dele. Com isso, ele a teria atacado. Ela apresentou marcas no pescoço e na perna direita como prova da violência.

A mulher disse ainda que se defendeu com unhadas. Ele fugiu em seguida, mas disse que iria buscar uma arma para matá-la.

O homem foi encontrado pela Polícia Militar no Hospital Regional, onde recebeu atendimento para as escoriações sofridas na briga. Após ser liberado, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão.

O homem é tem registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) e negou as agressões, dizendo que a discussão aconteceu por causa de uma TV e nunca teria pedido para que ela passasse os bens para o nome dele e sim para o nome do filho.