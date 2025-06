BH tem novos pontos de vacinação contra gripe a partir desta segunda (2)

Para ampliar a cobertura vacinal contra a gripe em Belo Horizonte, a prefeitura da capital vai ofertar doses em novos pontos da cidade nesta semana. A partir desta segunda-feira (2/6), além dos postos de saúde, pessoas a partir de 6 meses de idade também poderão se vacinar em shoppings e estações do metrô (confira os locais abaixo).

Para receber a dose basta apresentar um documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacinação. Os imunizantes disponibilizados pela rede SUS-BH são gratuitos e trivalentes, ou seja, protegem contra os vírus da influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B. Desde o início do mês de maio, praças, parques, estações de ônibus e shoppings foram palco de campanhas de vacinação na capital. Doses também foram aplicadas na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na PUC Minas, no Terminal Rodoviário de BH e até mesmo na Cidade Administrativa.

Até o momento, foram aplicadas mais de 661 mil doses da vacina em BH, de acordo com a prefeitura. Desse total, cerca de 310 mil foram administradas nos grupos definidos pelo Ministério da Saúde para cálculo de cobertura vacinal, que são as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias (30,9%), idosos com 60 anos ou mais (53,7%) e gestantes (24%). Belo Horizonte alcançou 48,3% de cobertura, sendo que a meta é 90%. A quantidade de doses aplicadas nesse final de semana (31/5 e 1/6) ainda não foi disponibilizada pela PBH. A vacinação contra a gripe tem como objetivo reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza.

Surto de gripe

Como parte da resposta emergencial diante do surto da doença, a prefeitura reforçou o plantão pediátrico nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e ampliou a oferta de leitos infantis. Foram abertos 43 novos leitos, sendo 20 no Hospital Odilon Behrens, 10 no Hospital da Baleia e outros 13 no Hospital das Ciências Médicas. Ao todo, mais de 40 leitos também foram disponibilizados recentemente na capital mineira pelo Executivo estadual, em uma tentativa de fortalecer a rede hospitalar da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) durante o período crítico de circulação de vírus respiratórios.

Além da expansão da capacidade hospitalar, a prefeitura colocou centros de saúde com funcionamento especial aos sábados, destinados exclusivamente ao atendimento de pacientes com sintomas leves, como tosse, coriza, dor de garganta e febre baixa. Esses centros, que operam das 7h às 19h, estão distribuídos pelas regionais Barreiro, Venda Nova, Oeste, Norte e Nordeste, áreas que, juntas, concentram aproximadamente 65% da demanda por consultas do tipo. Além dos atendimentos clínicos, essas unidades também estão aplicando vacinas contra a gripe.

Nível de alto risco

Minas Gerais está entre os 22 estados brasileiros com incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em nível de alto risco, segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Belo Horizonte também aparece entre as 19 capitais com nível de atividade classificado como alerta, risco ou alto risco, com tendência de crescimento nos casos. Os dados são do boletim InfoGripe, da Fiocruz, divulgado nessa quinta-feira (29/5), com base nas notificações feitas entre 18 de abril e 25 de maio.

Considerando dados de todo o país, entre jovens, adultos e idosos houve aumento significativo nos casos de SRAG causados pelo vírus influenza A. Mas, apesar da incidência (ou seja, o número de casos da doença) ser maior entre as crianças pequenas, e depois, entre os idosos. O número de mortes é mais alto entre os idosos e, em seguida, crianças de até 2 anos.

Ainda considerando dados de 18 de abril a 25 de maio, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é o que mais tem deixado as pessoas doentes (50,7%), principalmente crianças de até 4 anos. A influenza A aparece em segundo lugar (36,5%), em seguida, Rinovírus (14,7%), Covid-19 (2,1%) e Influenza B (0,9%).

Ainda de acordo com o boletim, a influenza A é especialmente perigosa para jovens, adultos e idosos, já que, mesmo não sendo o mais comum entre os diagnósticos, é o vírus que mais tem causado mortes (72,5%), seguido do VSR (12,6%), Rinovírus (9,7%), Covid-19 (5,9%) e Influenza B (1,4%).

Em 2025, já foram notificados 75.257 casos de SRAG, sendo 36.622 (48,7%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 27.275 (36,2%) negativos e ao menos 6.363 (8,5%) aguardando resultado laboratorial. Entre os casos positivos deste ano, 20,7% correspondem à influenza A; 1,2% à influenza B; 44,9% ao VSR; 23,4% ao rinovírus, e 12,2% à Sars-CoV-2 (Covid-19).

Locais e os horários para se vacinar

Minas Shopping

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 4.000 - União (Piso 2, em frente ao Cineart)

Data: 2 a 6 de junho

Horário: das 10h às 17h

Estação Central

Endereço: Praça Rui Barbosa, s/nº - Centro

Data: 3 de junho

Horário: das 7h às 15h

Estação Lagoinha

Endereço: Av. Nossa Senhora de Fátima, 1.295 - Lagoinha

Data: 5 e 6 de junho

Horário: das 7h às 15h

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além dos novos pontos, as doses também estão disponíveis nos 153 centros de saúde da capital, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e em postos extras. Os endereços e horários de funcionamento desses locais podem ser consultados no portal da prefeitura.