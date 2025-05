Vacina contra gripe será aplicada na rodoviária de BH

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) disponibilizará doses da vacina contra a gripe na rodoviária da capital (Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro), na Região Central da capital, das 8h às 13h desta quinta-feira (29/5). Poderão ser imunizadas pessoas a partir de 6 meses de idade: basta apresentar um documento de identificação com foto e CPF, além do cartão de vacinação.

De acordo com a PBH, até o momento, foram aplicadas mais de 661 mil doses da vacina. Desse total, cerca de 310 mil foram administradas nos grupos definidos pelo Ministério da Saúde para cálculo de cobertura vacinal, que são as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias (30,9%), idosos com 60 anos ou mais (53,7%) e gestantes (24%). Belo Horizonte alcançou 48,3% de cobertura, sendo que a meta é 90%.

A vacinação contra a gripe tem como objetivo reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. O imunizante é trivalente e protege contra três vírus (H1N1, H3N2 e vírus influenza B).

"A adesão ainda está abaixo do esperado. É muito importante que toda a população se imunize o quanto antes, especialmente os grupos prioritários, para que possamos proteger a todos de forma mais eficaz", destacou a subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde, Thaysa Drummond.

"A Rodoviária de Belo Horizonte é um espaço de grande circulação de pessoas, e ações como essa são fundamentais para ampliar o acesso à saúde. Estamos sempre abertos a parcerias que contribuam para o bem-estar da população, e a vacinação contra a gripe é uma medida essencial de proteção coletiva", destaca Vanessa Costa, diretora executiva da Terminais BH.

Além da vacinação na rodoviária, a Secretaria Municipal de Saúde mantém a aplicação de doses contra a gripe nos 153 centros de saúde da capital, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e em postos extras. Os endereços, assim como o horário de funcionamento dos locais, podem ser consultados no portal da PBH.