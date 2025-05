BH terá exames de saúde gratuitos neste sábado (31/5); saiba onde

Moradores de Belo Horizonte poderão participar, neste sábado (31/5), de uma iniciativa especial de promoção à saúde e bem-estar. O evento 'Dia da Saúde' será realizado das 8h às 13h, na Praça da Pampulha, próximo à Igrejinha, com ações gratuitas para toda a população.

A programação inclui aferição de pressão arterial, testes de glicemia capilar e orientações em saúde oferecidos por estudantes de cursos técnicos e de graduação em enfermagem de instituições de Belo Horizonte e Contagem. Os atendimentos serão supervisionados pela coordenadora de enfermagem Yeda Villar, do Instituto Brasil Qualificar.

O evento também contará com a presença do terapeuta, socorrista e estudante de técnico em enfermagem Willian Augusto, que realizou missão humanitária em Canoas, no Rio Grande do Sul, durante as enchentes de 2024.

A ação faz parte das comemorações do mês da enfermagem, celebrado em maio, em homenagem aos mais de três milhões de profissionais da área que atuam diariamente no cuidado da saúde da população.

SERVIÇO:

Evento: Dia da Saúde

Dia e horário: 31 de maio, sábado, das 8h às 13h

Endereço: Praça da Pampulha, próximo a Igrejinha

Telefone de contato: (31) 99100-8933

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia