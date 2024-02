Em um mundo que valoriza cada vez mais a saúde e o bem-estar das pessoas, a carreira de Enfermagem torna-se uma escolha repleta de oportunidades.

Com a demanda por profissionais qualificados, devido ao avanço da ciência e o aumento da expectativa de vida da população, a Enfermagem se destaca como uma das áreas mais promissoras para o futuro.

Por que Enfermagem?

A área oferece a chance de fazer a diferença na vida das pessoas e, ao mesmo tempo, promete estabilidade e um vasto crescimento profissional.

Com mais de 700 mil enfermeiros registrados no Brasil e uma gama de especializações, a profissão se adapta a diversos interesses e habilidades, abrangendo desde a Neonatologia até a Saúde da Família.

Oportunidades em alta

O déficit global de enfermeiros, estimado em seis milhões pela Organização Mundial da Saúde (OMS), sinaliza um amplo horizonte a ser explorado, tanto para quem deseja ingressar na área da saúde, quanto para profissionais que já atuam como técnicos e buscam o nível superior.

Em Minas Gerais, estado como o terceiro maior contingente de enfermeiros no Brasil, a demanda é constante, acompanhando as estatísticas nacionais. De acordo como uma pesquisa do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 90,3% dos enfermeiros no país estão trabalhando e a cobertura populacional está aquém da recomendação internacional: 40 enfermeiros a cada 10 mil habitantes.

Para Katiucia Barros, coordenadora do curso de Enfermagem da FAMINAS, hoje temos um cenário favorável para quem deseja investir no campo: “A área tem uma demanda reprimida por profissionais de nível superior. Cerca de 80% dos profissionais que compõem a Enfermagem são constituídos por técnicos e auxiliares, cujas atribuições de trabalho são distintas, estabelecidas por relações hierárquicas e com expressivas diferenças salariais e campos de atuação".

FAMINAS: a melhor escolha para quem quer cursar Enfermagem

Em Belo Horizonte, apenas 20% das instituições de ensino superior possuem nota máxima pelo Ministério da Educação. Dentre elas está a FAMINAS, que, ao longo dos anos, destaca-se na área da saúde.

Na FAMINAS, os estudantes encontram:

Matriz curricular inovadora. Formação humana e ética. Professores mestres e doutores. Tecnologia de ponta. Estágios garantidos. Pesquisa e atividades extensionistas. Laboratórios de alta performance. Infraestrutura completa (salas climatizadas, restaurante e lanchonete, estacionamento gratuito, biblioteca física e virtual, espaço de convivência e muito mais).

Além disso, já são mais de 500 profissionais formados, que hoje se destacam na rede hospitalar, na gestão e em várias outras frentes da Enfermagem.

Os estudantes da FAMINAS, mesmo antes do diploma, já ganham posição de evidência no mercado, como é o caso da Aparecida Freitas, que está no 10º período, e foi agraciada com o Prêmio Florence Nightingale, do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren-MG).

Ela atua como técnica de Enfermagem no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e foi reconhecida, juntamente com profissionais de todo o estado, pelo compromisso e contribuição pelo trabalho que desempenha na equipe de Pediatria.

“Tenho ao meu lado professores comprometidos com o conhecimento nas dimensões éticas, políticas, social, científica, cultural e humana. Tudo isso me traz perspectivas de um futuro promissor na profissão que escolhi e contribuiu para que eu fosse agraciada com este prêmio”, declara a estudante.

Aparecida Freitas, estudante da FAMINAS, foi agraciada com o Prêmio Florence Nightingale, do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren-MG) Divulgação / FAMINAS

Como ingressar na FAMINAS

Além da Enfermagem, estão abertas inscrições para os cursos de Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Farmácia, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

