UAI

FAMINAS

Últimas notícias

FAMINAS abre inscrições com 150 vagas de Medicina em BH para 2027

FAMINAS abre inscrições com 150 vagas de Medicina em BH para 2027

  • 21/09/2026 17:44 - Compartilhe
Dia D da Profissão terá atividades gratuitas e imersivas na FAMINAS

Dia D da Profissão terá atividades gratuitas e imersivas na FAMINAS

  • 17/07/2026 15:48 - Compartilhe
FAMINAS recebe inscrições para transferência de Medicina até 6 de julho

FAMINAS recebe inscrições para transferência de Medicina até 6 de julho

  • 01/07/2026 11:05 - Compartilhe
Vestibular de Medicina: revisar tudo na véspera pode prejudicar

Vestibular de Medicina: revisar tudo na véspera pode prejudicar

  • 13/05/2026 11:54 - Compartilhe
FAMINAS abre pré-inscrições para Medicina via Enem para 2º semestre de 2026

FAMINAS abre pré-inscrições para Medicina via Enem para 2º semestre de 2026

  • 30/04/2026 09:37 - Compartilhe
FAMINAS abre inscrições para Vestibular com três formas de ingresso

FAMINAS abre inscrições para Vestibular com três formas de ingresso

  • 29/04/2026 09:00 - Compartilhe
FAMINAS abre concurso de bolsas de até 80% para o 2º semestre de 2026

FAMINAS abre concurso de bolsas de até 80% para o 2º semestre de 2026

  • 17/04/2026 15:51 - Compartilhe
Vestibular Medicina 2026: FAMINAS abre inscrições para BH e Muriaé

Vestibular Medicina 2026: FAMINAS abre inscrições para BH e Muriaé

  • 26/02/2026 16:54 - Compartilhe
FAMINAS Belo Horizonte lança Mérito ENEM com bolsas de até 70%

FAMINAS Belo Horizonte lança Mérito ENEM com bolsas de até 70%

  • 26/01/2026 16:14 - Compartilhe
Oportunidade:FAMINAS BH abre seleção para segunda graduação e transferência

Oportunidade:FAMINAS BH abre seleção para segunda graduação e transferência

  • 26/12/2025 00:00 - Compartilhe
FAMINAS Belo Horizonte abre seleção para transferência no curso de Medicina

FAMINAS Belo Horizonte abre seleção para transferência no curso de Medicina

  • 17/12/2025 13:40 - Compartilhe
FAMINAS BH abre concurso de bolsas com descontos de até 80% para 2026

FAMINAS BH abre concurso de bolsas com descontos de até 80% para 2026

  • 25/11/2025 00:00 - Compartilhe
FAMINAS BH conquista nota máxima no MEC para curso de Medicina

FAMINAS BH conquista nota máxima no MEC para curso de Medicina

  • 18/09/2025 14:56 - Compartilhe
FAMINAS BH revoluciona ensino com simulador de emergência exclusivo

FAMINAS BH revoluciona ensino com simulador de emergência exclusivo

  • 08/08/2025 16:08 - Compartilhe
Medicina 2026: FAMINAS abre processo seletivo com duas formas de ingresso

Medicina 2026: FAMINAS abre processo seletivo com duas formas de ingresso

  • 31/07/2025 10:39 - Compartilhe
Medicina: último dia para se inscrever no processo de transferência externa

Medicina: último dia para se inscrever no processo de transferência externa

  • 08/07/2025 17:33 - Compartilhe
FAMINAS BH abre processo seletivo para transferência externa em Medicina

FAMINAS BH abre processo seletivo para transferência externa em Medicina

  • 20/06/2025 17:26 - Compartilhe
Nota antiga do Enem pode ser usada para ingressar em uma faculdade

Nota antiga do Enem pode ser usada para ingressar em uma faculdade

  • 23/08/2024 20:37 - Compartilhe
FAMINAS oferece serviços gratuitos para a comunidade e transforma vidas

FAMINAS oferece serviços gratuitos para a comunidade e transforma vidas

  • 03/05/2024 17:19 - Compartilhe
Quer cursar Enfermagem? Seu primeiro passo com um curso gratuito

Quer cursar Enfermagem? Seu primeiro passo com um curso gratuito

  • 20/02/2024 15:43 - Compartilhe
Ver mais