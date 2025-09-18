FAMINAS BH conquista nota máxima no MEC para curso de Medicina

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

O curso de Medicina do Centro Universitário FAMINAS BH acaba de renovar seu reconhecimento com a nota máxima (5) na avaliação do Ministério da Educação (MEC).

O resultado reflete anos de investimento em qualidade acadêmica, infraestrutura moderna e compromisso com a formação de médicos preparados para atuar com competência técnica e visão humanizada, consolidando a instituição como uma das referências na formação médica.

Avaliação criteriosa destaca ensino, docentes e estrutura

O parecer da comissão avaliadora do MEC considerou mais de 50 indicadores, organizados em três eixos principais: organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura.

A estrutura curricular do curso, o apoio ao estudante, o perfil do egresso e a experiência profissional dos professores foram pontos valorizados, assim como os espaços de ensino. Entre os destaques estão os laboratórios modernos, a biblioteca atualizada e o SIMULAB, Centro de Simulação Realística da FAMINAS BH, reconhecido como referência nacional.

Outro diferencial da faculdade é a ambulância-simulador, inédita em Minas Gerais, que permite aos alunos simularem atendimentos de urgência e emergência em um ambiente seguro e controlado.

Centro de Simulação Realística (SIMULAB) oferece ambiente seguro para treinamentos prático Divulgação FAMINAS BH

Corpo docente qualificado e prática desde o início do curso

O curso de Medicina da FAMINAS BH conta com um corpo docente formado integralmente por mestres e doutores, com sólida formação acadêmica e ampla experiência na área médica. A convivência com diferentes cenários profissionais desde os primeiros períodos do curso favorece uma formação completa e alinhada às necessidades do sistema de saúde.

Estudantes vivenciam a rotina médica em hospitais parceiros desde os primeiros períodos Divulgação FAMINAS BH

Mais de 70% da carga horária do curso é dedicada a atividades práticas. Os estudantes atuam em hospitais de referência, como o Mater Dei e a Santa Casa de Misericórdia, além de uma rede com mais de 2 mil empresas conveniadas. Esse modelo permite o contato com diferentes níveis de complexidade e realidades da saúde pública e privada.

Reconhecimento reforça compromisso com a sociedade

Para o pró-reitor professor Pedro Henrique Menezes, o reconhecimento é um marco que reforça a missão da instituição. “A nota 5 do MEC confirma a excelência do nosso curso e o compromisso com a formação de médicos humanizados, preparados para atuar com competência técnica e responsabilidade social”, afirma.

